À espera de Dorival, Corinthians abre preparação para encarar Flamengo

Após a vitória sobre o Racing-URU, o Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava. À espera do técnico Dorival Júnior, o elenco deu início à preparação para o duelo contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Nas últimas horas, o Timão acertou com Dorival. As partes fecharam acordo até o fim de 2026, e o anúncio oficial pode acontecer ainda nesta sexta-feira. Existe a chance do treinador comandar a atividade deste sábado, mas ele ainda depende do registro no BID da CBF para estar à beira do gramado contra o Flamengo. O clube tem até às 19h (de Brasília) desta sexta-feira para regularizar o técnico.

As atividades da manhã desta sexta-feira, assim, ainda foram comandadas pelo técnico interino Orlando Ribeiro. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória o Racing-URU realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.