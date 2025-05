NFL confirma jogo entre Chiefs e Chargers na Neo Química Arena em setembro

A National Football League (NFL) confirmou nesta terça-feira a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs em São Paulo. O confronto será realizado no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, casa do Corinthians. Trata-se da segunda edição de um jogo da liga de futebol americano no País. O UOL confirmou ontem que o confronto com os Chiefs estava encaminhado.

O evento foi anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) ainda em fevereiro, mas apenas a presença dos Chargers era certa, faltando a confirmação do adversário. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram na Neo Química Arena, na partida inaugural da liga no Brasil e no hemisfério sul.

A boa fase tornou os Chiefs uma das equipes mais populares da NFL no Brasil. O time venceu três Super Bowls desde 2020 e ficou com vice-campeonato na temporada 2024/2025. O quarterback Patrick Mahomes e o tight-end Travis Kelce, também conhecido por ser namorado da cantora americana Taylor Swift, são as principais estrelas da equipe. A franquia do Missouri vêm explorando a marca do ponto de vista global visando a expansão de negócios.