Flu supera pênalti perdido, vaias e dorme líder de grupo na Sul-Americana

Na volta do intervalo, gol relâmpago do Flu e mudança de clima no Maraca. Keno tranquilizou a torcida logo no primeiro minuto, ao marcar o 1 a 0 para a equipe da casa. Os tricolores na arquibancada passaram então a cantar e voltaram a apoiar o Tricolor das Laranjeiras.

Aos 33 minutos, Samuel Xavier ampliou a vantagem para 2 a 0. O Fluminense passou então a trocar mais passes, controlando a partida sem sofrer sustos.

Destaques da partida

Problema para o Flu. Com 6 minutos de bola rolando, o atacante Canobbio, do Fluminense, entrou em dividida com o goleiro Torgnascioli e levou a pior, precisando ser substituído por Keno. O atacante teve um aparente afundamento da face.

Baita defesa! Aos 21 minutos, o Flu atacou pela direita com Keno, que cruzou na área para cabeçada de Everaldo. O goleiro do Unión fez ótima defesa para impedir o gol do Flu.

Foi para o VAR. Arias foi puxado e derrubado na área, o árbitro argentino Yael Falcon deixou o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR e confirmou o pênalti para o Fluminense, expulsando o zagueiro Núñez