Ryan Francisco vive início de ano mágico no São Paulo e deve subir antes do planejado

O início do ano de 2025 foi mágico para Ryan Francisco. O jovem atacante conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, uma das principais competições de base do país, e ainda marcou seu primeiro gol como profissional no São Paulo.

Com o cabelo raspado, o garoto balançou as redes na última quarta-feira, no jogo contra a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Ele entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo e precisou de poucos toques na bola para anotar o gol da vitória, por 2 a 1.