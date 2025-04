Auxiliar do Corinthians provoca Palmeiras após derrota no Derby: "O último campeão paulista somos nós"

Neste sábado, o Corinthians amargou sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. O Timão foi superado pelo rival Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição nacional.

Essa foi o primeiro revés do Corinthians contra o Palmeiras na atual temporada. As duas equipes já tinham se enfrentado em outras três ocasiões - as duas últimas, inclusive, levaram ao título do Alvinegro no Paulistão, com o jogo da conquista no último dia 27 de março.

Ao final do confronto deste sábado, com o resultado positivo, a torcida do Palmeiras entoou cantos de "olé" em Barueri. A ação foi vista com normalidade pelo auxiliar do Corinthians, Emiliano Díaz, que aproveitou para dar aquela provocada no rival ao relembrar o título estadual.