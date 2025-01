Apesar da derrota, Mano Menezes vê equilíbrio entre Fluminense e Botafogo no clássico

Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Botafogo, por 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Após o apito final, o treinador Mano Menezes destacou o equilíbrio nos números e apontou erros técnicos do Tricolor.

"Os números mostram uma paridade no jogo. 51% (Botafogo) contra 49% (Fluminense) de posse é um equilíbrio, quase 50% a 50%. Conclusões: 13 a 12, tivemos uma a mais. O aproveitamento do Botafogo foi melhor, teve 50% em direção ao gol. A nossa foi mais baixa. Então, tecnicamente, ainda não estamos no nível deles. Eles estão mais acostumados ao gramado, a gente cometeu alguns erros técnicos que visivelmente são por falta de familiaridade", disse Mano Menezes.