NBB explica procedimentos após polêmica no duelo Flamengo x Vasco

O jogo em questão passou por todas as checagens sobre segurança e demais procedimentos que garantiam a realização da partida conforme as normas de segurança impostas pelo local, pelo regulamento do NBB e pelas leis. Infelizmente não temos elementos para sustentar tudo que acontece dentro de quadra e na arquibancada, mesmo com medidas preventivas.

Uma vez acontecido, tratamos de buscar as condições para o prosseguimento seguro da partida. Foram feitas consultas ao nosso representante e ao árbitro da partida para nos certificarmos das condições no local e se os mesmos se sentiam aptos para continuar. Após o contato a partida foi retomada com segurança e o tempo regulamentar foi cumprido integralmente pelas equipes.

Após a partida a LNB tomou as seguintes providências, as quais estão previstas no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva):

1) Relatório detalhado dos árbitros, do representante da partida e todas as imagens disponíveis são entregues à LNB que envia para a Procuradoria do STJD.

2) A Procuradoria do STJD analisa todas as provas e relatos e enquadra cada uma das situações que considera passíveis de punição pelo CBJD e monta a denúncia, a qual é enviada a todos os envolvidos.

3) O julgamento é agendado para que os auditores do STJD possam julgar analisando a acusação preparada pela Procuradoria e também os argumentos da defesa dos envolvidos, garantindo a todos o amplo direito de defesa e contraditório.