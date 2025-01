Liga dos Campeões: veja classificados, eliminados e data do sorteio dos playoffs

Chegou ao fim a primeira fase da Liga dos Campeões, que estreou nesta temporada um novo formato. Nesta quarta-feira, 36 times entraram em campo simultaneamente pela última rodada da competição. Oito equipes se classificaram para as oitavas de final, enquanto 16 avançaram aos playoffs. Já as outras 12 restantes se despediram do torneio.

A Uefa adotou o sistema de pontos corridos para a primeira fase da Champions, e cada time disputou oito partidas. Nesta etapa, os oito melhores colocados avançaram diretamente às oitavas de final. Já equipes que ficaram entre o 9º e o 24º lugar garantiram vaga nos playoffs da competição. Quem terminou entre a 25º e a 36º posição deu adeus à competição.

Com sete vitórias e apenas uma derrota, o Liverpool encerrou a primeira fase na liderança da tabela. Barcelona (2º), Arsenal (3º), Inter de Milão (4º), Atlético de Madrid (5º), Bayer Leverkusen (6º), Lille (7º) e Aston Villa (8º) foram os outros sete times classificados diretamente às oitavas de final.