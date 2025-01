Giro dos Estaduais: Sport goleia Jaguar e encosta na liderança do Pernambucano

Recém-rebaixado à Série B do Brasileirão, o Criciúma, mesmo com um jogo a menos, está na ponta do Campeonato Catarinense. O Tigre bateu o Joinville por 3 a 0 nesta quarta-feira e agora soma 10 pontos na liderança da tabela, dois acima do segundo colocado, Figueirense.

O Figueira, aliás, também entrou em campo nesta noite e superou o Concórdia, por 4 a 1. Já Chapecoense e Avaí só empataram em 0 a 0, enquanto o Brusque venceu o Caravaggio, por 1 a 0. Já Barra e Hercílio Luz ficaram no empate em 1 a 1.

Londrina vence e lidera o Paranaense

O Londrina venceu a terceira partida consecutiva e assumiu a liderança do Campeonato Paranaense. Nesta quarta-feira, o Tubarão derrotou o Operário por 1 a 0, no Germano Kruger, e atingiu 13 pontos no topo da tabela.

Logo atrás, com um ponto a menos, vem o Maringá, que goleou o Rio Banco durante esta noite, por 4 a 0. O Paraná Clube, por sua vez, ficou no empate por 0 a 0 com Cascavel. Já o Azuriz ganhou do São Joseense, por 1 a 0.

