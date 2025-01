Neymar no Santos: relembre os títulos que o jogador conquistou pelo Peixe

Além dos títulos conquistados, o futebol apresentado por Neymar e companhia durante o período no Santos encantou o país. O jogador chegou a ser cogitado para a Copa do Mundo de 2010 mas o técnico Dunga preferiu levar atletas mais experientes e deixou a estrela em ascensão de fora.

Também enquanto atuava no Peixe, o astro chegou a figurar no top-10 de melhores jogadores do mundo, na edição de 2011 do prêmio da Fifa. Um feito bastante raro para atletas que jogam fora da Europa.

Neymar volta para casa sendo considerado um dos maiores ídolos da história do Santos e talvez o maior pós a era Pelé. Um dos principais motivos para isso foi o título da Libertadores de 2011, que tirou o time de uma fila que durava 48 anos.

Saída do Al-Hilal

Em agosto de 2023, o Al-Hilal pagou cerca de 90 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões) ao Paris Saint-Germain para contar com o astro brasileiro.

Entretanto, no dia 17 de outubro do mesmo ano, Neymar sofreu a que considera pior lesão da carreira. No jogo entre Brasil x Uruguai, pelas Eliminatórias, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.