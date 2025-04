Botafogo bate o Juventude e conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro

O confronto passou a ficar aberto. O Botafogo teve nova oportunidade aos 23 minutos. Artur ficou com a bola na área e finalizou no travessão. No minuto seguinte, os alvinegros balançaram a rede com Igor Jesus, mas o lance foi anulado pelo VAR.

O Juventude ganhou fôlego com o lance anulado e passou a buscar o ataque com mais intensidade. Sö que o Botafogo aproveitou os espaços para criar nova oportunidade aos 36 minutos. Artur recebeu livre, entrou na área, mas acabou travado por Jadson no momento da finalização.

Nos minutos finais, o Botafogo ficou com a posse de bola e impediu uma pressão final do Juventude. Com isso, os alvinegros puderam comemorar a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 0 JUVENTUDE

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)