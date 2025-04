Botafogo vence o Juventude no Brasileiro e torcida grita 'é campeão' nas arquibancadas

O que ajudou o time carioca foi marcar seu gol aos 23 minutos. A jogada começou com um passe de Marlon Freitas para Artur, já dentro da área. O atacante, mesmo de costas, ajeitou a bola e com a perna esquerda levantou para o centro da área. Igor Jesus subiu bem e desviou com a cabeça, com um toque lateral. A bola entrou no canto direito do goleiro Marcão, que se esticou todo e não evitou o gol.

Foi uma marca histórica: o 800.º gol anotado no Engenhão, inaugurado em junho de 2007, portanto, há quase 18 anos. Nos acréscimos, Savarino poderia ter ampliado, quando estava de frente pra o gol, porém, chutou para fora, perto da trave esquerda.

O segundo tempo começou com uma chance de ouro perdida pelo Juventude, logo aos três minutos. Gabriel Taliari lançou Batalla em velocidade, ele saiu sozinho na frente de Jhon, chutou cruzado, mas para fora. Após o susto, o Botafogo tentou esfriar o jogo.

Pouco tempo depois, o time carioca voltou a ser efetivo no ataque e marcou o segundo gol aos 16 minutos, numa jogada de laterais. Cuiabano fez o cruzamento do lado esquerdo e Mateo Ponte apareceu no meio da área para completar de primeira no alto.

Perdido por dois, o Juventude teve que se abrir e quase diminuiu aos 19 minutos, num chute de Gabriel Taliari na trave. Mas a nova postura gaúcha abriu espaços para o Botafogo, que chegou no ataque com força. Artur acertou a trave aos 23 e Igor Jesus até marcou aos 24, porém, o VAR apontou impedimento no início da jogada com Mateo Ponte.

O visitante ainda fez mudanças para ficar mais agressivo, inclusive, com a entrada do veterano meia Nenê, de 43 anos, no lugar do volante Giraldo. O Botafogo também fez trocas e a mais festejada foi a entrada do atacante Matriani na vaga de Igor Jesus. Contratado junto ao Athletico nesta semana, Mastriani é visto como alternativa ofensiva para suprir a saída de Luiz Henrique, um dos destaques na campanha vitoriosa do ano passado.