Líder, Internacional supera o São José e se mantém invicto no Campeonato Gaúcho

Nesta terça-feira, em confronto válido pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o líder Internacional visitou o São José no Estádio do Vale, venceu por 2 a 0 e se manteve invicto na competição. Alan Patrick e Carbonero balançaram as redes para o Colorado.

Com o triunfo, o Internacional chegou aos sete pontos, na primeira colocação do Grupo B, e manteve sua invencibilidade na competição. Agora, os colorados somam duas vitórias (Juventude e São José) e um empate (Guarany) em três partidas disputadas. De outro lado, com a derrota, o São José com dois somados, na segunda posição da Chave A.

O Internacional volta aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Avenida, no Estádio Beira-Rio. No mesmo dia, mas às 16h, o São José visita o Brasil de Pelotas. Ambos os duelos serão válidos pela quarta rodada do Estadual.