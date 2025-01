Brasil vence China e conquista melhor resultado da temporada no Circuito Mundial de Rugby Sevens

"A China tem um time excelente, que chegou à elite do Circuito Mundial este ano e já vem dando trabalho para muitas seleções. Então, ter uma atuação como essa é sensacional. Terminar em sétimo lugar na etapa representa muito para nós, porque significa que o trabalho que vem sendo realizado no Brasil está dando resultado e esperamos continuar crescendo nas próximas etapas", disse Mariana Nicolau, que, na ausência de Bianca Silva, assumiu a braçadeira de capitã pela primeira vez em sua carreira.

"É muito fácil liderar essa equipe, e a única coisa que pedi ao time no início do torneio foi ter orgulho em cada ação realizada no campo. Quando pisassem no gramado, era para ter raça a todo momento e foi isso o que demonstramos", complementou.

Após se classificar para as quartas de final pela primeira vez em três etapas, com a vitória sobre a Irlanda no último sábado, as Yaras encararam o Canadá e acabaram derrotadas por 27 a 5. Assim, o Brasil voltou a campo na manhã deste domingo para encarar a China. E, apesar de ter liderado o placar na maior parte do jogo, a seleção feminina levou a virada na segunda etapa e só conseguiu assegurar a vitória no minuto final, em try anotado por Thalia Costa, seguido por conversão de Raquel Kochhann.

Thalia Costa supera marca centenária

A etapa de Perth também foi especial para Thalia Costa, que se tornou a primeira jogadora sul-americana na história do Circuito Mundial - e a 18ª do mundo - a alcançar os 100 tries. A maranhense de 27 anos somava 98 antes do início do torneio e superou a marca centenária logo na segunda partida, contra o Japão.