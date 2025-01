Botafogo supera o Bangu e encerra sequência negativa pelo Carioca

O time alternativo do Botafogo se despediu do Campeonato Carioca com uma vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada.

O Botafogo, assim, conseguiu se reabilitar após duas derrotas seguidas e se encontra na quinta colocação da tabela, com seis pontos. O Bangu, por sua vez, segura a lanterna do Carioca, com apenas um ponto. O time ainda não fez gol no Estadual e está em situação delicada.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Bangu visita o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Laranjão.