Zagueiro Léo, do Athletico-PR, é vítima de racismo em clássico contra o Coritiba

Atletas dos dois times discutiram e trocaram provocações desde o início do duelo. Aos 28 do primeiro tempo, o zagueiro Léo recebeu seu segundo cartão amarelo após uma dividida com Lucas Ronier e deixou o Athletico-PR com um a menos. Foi durante a sua saída de campo, enquanto questionava a equipe de arbitragem sobre sua expulsão, que o jogador de 28 anos foi alvo de racismo.