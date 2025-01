São Paulo comemora 95 anos de sua fundação

O dia 25 de janeiro, além de marcar o aniversário da cidade de São Paulo, também é o dia em que o torcedor tricolor comemora mais um ano da criação do São Paulo Futebol Clube. Em 2024, a instituição completa 95 anos de fundação, com muitas glórias.

"História, memória e identificação! 95 anos construindo uma galeria digna de muito orgulho!", publicou o Tricolor em suas redes sociais para comemorar o aniversário.

No ano passado, o Tricolor teve um momento especial da sua história. O time do Morumbis conquistou a Supercopa do Brasil, ao bater o rival Palmeiras nos pênaltis.