Jovens integrados ao profissional buscam primeira chance com Ramón no Corinthians

O zagueiro Renato e o meia-atacante Kayke foram integrados ao profissional do Corinthians para o início da temporada, mas ainda não receberam oportunidades do técnico Ramón Díaz. Havia a possibilidade dos jovens atuarem nesta Copinha, mas a comissão técnica pediu para eles ficarem trabalhando com o grupo de cima.

Liderança da equipe sub-20 ao longo de 2024, Renato foi relacionado para a estreia do Timão no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, e só. O mesmo aconteceu com Kayke, que chegou a atuar profissionalmente na temporada passada, mas ainda não foi aproveitado por Ramón e Emiliano.

Diante do Água Santa, na última quarta-feira, Renato perdeu espaço no banco para Guilherme Gama, zagueiro reserva da equipe sub-17. Já Kayke vem sendo elogiado nos trabalhos com o profissional, mas sofre com a forte concorrência em seu setor.