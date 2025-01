Após sofrer racismo no Atletiba, Léo lamenta o ocorrido e afirma que tomará "todas as medidas possíveis"

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o agressor chama o atleta de "macaco" repetidas vezes: "Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu macaco, seu preto. Aqui não, olha para cá, seu macaco", proferiu o torcedor, que acompanhava a partida das arquibancadas.

Foto: Reprodução / Instagram - @_leo06

Atletas dos dois times discutiram e trocaram provocações desde o início do duelo. Aos 28 do primeiro tempo, o zagueiro Léo recebeu seu segundo cartão amarelo após uma dividida com Lucas Ronier e deixou o Athletico-PR com um a menos.

Foi durante a sua saída de campo, enquanto questionava a equipe de arbitragem sobre sua expulsão, que o jogador de 28 anos foi alvo de racismo.

No apito final, com placar de 0 a 0, houve mais confusão entre jogadores e comissão técnica de ambas as equipes, sendo necessária intervenção da polícia. Sem gols, o clássico terminou com um total de dois expulsos e 11 amarelos.

Logo após o incidente, ambos os clubes repudiaram tal atitude e afirmaram que adotarão todas as medidas cabíveis para que o responsável seja identificado e punido conforme a lei manda.