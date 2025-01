Torcedor do Coritiba chama zagueiro do Athletico de 'macaco'; assista

Um torcedor do Coritiba cometeu injúria racial contra o zagueiro Léo Pelé, do Athletico, diversas vezes durante o clássico paranaense, disputado neste sábado (25) no Couto Pereira (assista abaixo). O Coxa repudiou o ato e afirmou que tomará medidas contra o agressor.

O que aconteceu

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem no meio da torcida do Coritiba proferindo ataques racistas contra o capitão do Athletico. Aos gritos na arquibancada, o agressor chama Léo Pelé de "macaco" repetidas vezes durante a partida.

Léo Pelé foi expulso ainda no primeiro tempo do duelo. Na gravação, o torcedor manda o capitão do time rival sair do Couto Pereira enquanto o jogador conversa com a arbitragem na beira do gramado.