Líder, Palmeiras bate Cruzeiro e emenda sexta partida invicta no Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro na Arena Barueri, venceu por 3 a 0 e emendou sua sexta partida sem derrota. Luighi, Erick e Antonio balançaram as redes para o Verdão.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 20 pontos, na primeira colocação, e emendou sua sexta partida seguida sem ser superado na competição (quatro vitórias e dois empates). Do outro lado, com a derrota, o Cruzeiro permaneceu com 14 somados, na sétima posição.

O Palmeiras retorna aos gramados no próximo domingo, às 15h (de Brasília), quando visita o Santo André, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na próxima quarta, às 15h, o Cruzeiro visita o Juventude, pela décima rodada do Brasileirão.