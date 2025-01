Suécia x Brasil pelo Mundial de Handebol Masculino: veja horário e onde assistir

Gonzales Photo / Alamy Stock Photo

Cenários para o Brasil se classificar nesta sexta

Atualmente na segunda fase da competição, o Brasil está em segundo lugar do Grupo III, com quatro pontos somados. Para avançar com uma rodada de antecedência, a seleção precisa ganhar da Suécia (3º) e torcer para Portugal (1º) derrotar a Espanha (4º).

Sendo assim, o Brasil chegaria na última rodada diante da Espanha já classificado. Vale lembrar que, na segunda fase, os países carregam o retrospecto da fase anterior, onde a seleção venceu a Noruega (29 x 26), os Estados Unidos (31 x 24) e perdeu para Portugal (30 x 26).

Além de Brasil, Portugal, Suécia e Espanha, o Grupo III do Mundial de Handebol Masculino ainda conta com Noruega e Chile.

Formato de disputa do Mundial de Handebol