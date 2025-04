Vegetti anota duas vezes, Vasco bate Sport e se reabilita no Brasileirão

Com dois do artilheiro Vegetti, que fez sete gols nos últimos seis jogos, o Vasco voltou a vencer no Brasileirão. Jogando em casa, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, não teve vida fácil, mas venceu o Sport pelo placar de 3 a 1, na noite deste sábado. O camisa 99 marcou duas vezes no primeiro tempo, enquanto Hugo Moura fez contra na etapa final e Rayan deu números finais nos últimos minutos.

O Vasco, que vinha embalado por uma vitória em cima do Puerto Cabello, da Venezuela, por 1 a 0, na Sul-Americana, está no pelotão dos líderes do Brasileirão com seis pontos. O Palmeiras é o primeiro com sete. Já o Sport somou apenas um ponto em três rodadas e aparece na zona de rebaixamento.

O time carioca dominou as principais jogadas de ataque do primeiro tempo, mas foi o Sport quem teve mais posse de bola. A insistência dos donos da casa na parte ofensiva deu resultado. E, aos 31 minutos, abriram o placar. Garré cruzou na área, Philipe Coutinho ajeitou e Veggeti, praticamente no susto, empurrou para o gol.