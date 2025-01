Conheça Emiliano Martínez, volante uruguaio que está perto de reforçar o Palmeiras

Apesar de encaminhar a chegada de Emiliano, o Palmeiras segue atento ao mercado para o setor de meio-campo. O Verdão, por exemplo, ainda insiste por Andreas Pereira, do Fulham, e monitora nomes como o de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Ambas as operação, porém, são tratadas como difíceis.

O Alviverde estava perto de fechar com o meia Claudinho. A diretoria presidida por Leila Pereira chegou a entrar em acordo com o Zenit e recebeu sinalização positiva do atleta, mas viu o jogador mudar de ideia de última hora e se transferir ao Al-Sadd, do Catar.

Caso se confirme a contratação, Emiliano Martínez seria o terceiro reforço do Palmeiras para 2025. Ele se juntaria aos atacantes Paulinho e Facundo Torres.