São Paulo volta ao Morumbis precisando acabar com jejum de vitórias

O São Paulo volta ao Morumbis nesta quinta-feira para o primeiro jogo do ano diante de sua torcida, contra o Guarani, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista. Também será a primeira oportunidade que o time considerado ideal entrará em campo para um compromisso oficial, tendo a missão de encerrar uma incômoda sequência sem vitórias do Tricolor sob o comando de Luis Zubeldía.

O São Paulo não vence há oito jogos. O último resultado positivo conquistado pelo Tricolor aconteceu no início de novembro do ano passado, quando bateu o Athletico-PR por 2 a 1, no Morumbis. De lá para cá, a equipe comandada por Luis Zubeldía somou cinco empates e três derrotas, som sete gols marcados e dez sofridos.

É verdade que parte desses resultados aconteceu quando o São Paulo já não tinha mais pelo que brigar na temporada passada. Com a vaga na Libertadores garantida, o elenco tirou o pé do acelerador na reta final do Campeonato Brasileiro, mas agora tem o compromisso de aplicar em campo tudo o que vem sendo trabalhado pela comissão técnica.