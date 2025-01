Na estreia de Carille, Vasco supera o Madureira e vence a primeira pelo Carioca

O Vasco desencantou no Campeonato Carioca. Com o time principal, o Gigante da Colina venceu o Madureira por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada do Estadual.

O Madureira e o Vasco se "estranharam" nos dias anteriores ao jogo. O Tricolor Suburbano acusou o Gigante da Colina de não querer dividir o voo para Manaus e afirmou que foi uma "atitude soberba". O Vasco respondeu e até ironizou o rival.

Nesta quinta-feira, o Gigante da Colina usou força máxima pela primeira vez no ano. Inclusive, o duelo contra o Madureira marcou a estreia do técnico Fábio Carille. Lucas Oliveira e Tchê Tchê, reforços para a temporada, também estrearam. Neste primeiro jogo, Carille iniciou com Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti como principais armas ofensivas. Anteriormente, com equipe alternativa, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu, com o Bangu e com o Boavista.