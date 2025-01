Medalhista olímpica na ginástica, Júlia Soares acerta com o Pinheiros

A ginástica artística do Esporte Clube Pinheiros ganha reforços de alto nível e fica completa para as próximas temporadas. A ginasta Júlia Soares, medalhista olímpica de bronze por equipes em Paris, fechou com o clube paulistano.

Outras novidades também aparecem na comissão técnica do Pinheiros. A coordenadora Iryna Ilyashenko, ucraniana que revolucionou a ginástica brasileira, e a técnica Carolina Molinari estão confirmadas.

Curitibana, Júlia Soares, de 19 anos, é considerada uma das grandes revelações e uma das mais completas da ginástica brasileira. Suas especialidades estão no solo e na trave.