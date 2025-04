Saint-Étienne x Brest: Palpite, Onde Assistir e Escalações - 13/04

Saint-Étienne x Brest: palpite para o jogo entre os 'Verts' e os 'Piratas', da Ligue 1, no domingo, 13/04, às 10:00 Stade Geoffroy-Guichard.

O Saint-Étienne recebe o Brest no Stade pela 29ª rodada da Ligue 1. Atualmente, o Saint-Étienne ocupa a 17ª posição com 23 pontos, buscando se afastar da zona de rebaixamento. Já o Brest está em 8º lugar com 43 pontos, almejando uma vaga nas competições europeias. No confronto anterior entre as equipes, o Brest venceu por 4 a 0.