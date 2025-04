Havre AC x Rennes: Palpite, Onde Assistir e Escalações - 13/04

Havre AC x Rennes: palpite para o jogo entre os 'Normands' do Havre AC e os 'Rouge et Noir' do Rennes, na Ligue 1, no domingo, 13/04, 12;15, no Stade Oceane.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

O Le Havre ocupa a 16ª posição na Ligue 1, com 8 vitórias, 3 empates e 17 derrotas. Já o Rennes está em 12º lugar, acumulando 10 vitórias, 2 empates e 16 derrotas. No confronto anterior, em outubro de 2024, o Rennes venceu por 1 a 0.