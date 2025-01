DM do Corinthians: Garro avança em recuperação, e Hugo Souza deve retornar contra o São Paulo

O Corinthians tem boas notícias quanto à recuperação de jogadores importantes do elenco. O meia Rodrigo Garro, que desde a temporada passada vem sentindo um desconforto no joelho, avançou no tratamento e, segundo a comissão técnica, não deve demorar para voltar aos gramados. Já o goleiro Hugo Souza deve fazer seu retorno no clássico contra o São Paulo, no domingo.

"Rodrigo (Garro) está bem, já voltou ao campo, é importante. Não é nada grave, mas precisa de um tempo de recuperação. É um desgaste. Falar de dia (do retorno) é difícil, mas não falta muito, é a última etapa de sua recuperação. Falta muito pouco, voltou a correr, em breve teremos Rodrigo com a gente", disse o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva após a vitória sobre o Água Santa, na última quarta-feira.

No último dia 10, o Corinthians informou que Garro está tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O jogador chegou a fazer partidas "no sacrifício" em 2024 por conta da contusão, o que fez com que ele ganhasse moral internamente. Com a virada do ano, porém, chegou-se a um consenso no CT Joaquim Grava de que o meia só deveria voltar a atuar se estivesse 100% fisicamente, o que ainda não é o caso.