Gol e jogo prediletos de Bruno Henrique pelo Flamengo foram contra o Grêmio

O gol feito por Bruno Henrique foi o primeiro, aos 41 minutos da etapa inicial. Ele arrancou do meio de campo, tocou para Gabigol e o camisa 9 chutou. O goleiro Paulo Victor espalmou e o camisa 27 estava atento para pegar o rebote e empurrar para o fundo da rede. Na comemoração, vibrou tanto que chegou a escorregar após pular a placa de publicidade.

Aos sete minutos do segundo tempo, Bruno Henrique sofreu um pênalti. Filipe Luís — hoje seu treinador - tocou para ele dentro da área. O atacante ameaçou um drible e sofreu um "rapa" de Geromel. Penalidade clara que Gabigol bateu com categoria para fazer o terceiro. Ao analisar o lance durante a transmissão da extinta Fox Sports, o narrador João Guilherme — atualmente na Flamengo TV — destacou: "Bruno Henrique, de novo, protagonista do lance".

Aos 16, com o 3 a 0 no placar, o atacante teve um gol anulado. Gabigol recebeu na esquerda e deu uma enfiada para Bruno Henrique, que escorou com categoria. A arbitragem, porém, assinalou impedimento do camisa 9.

No quarto gol, o camisa 27 foi esperto ao puxar a marcação. Arrascaeta cobrou um escanteio da esquerda, Bruno Henrique correu para o primeiro pau e puxou dois jogadores gremistas. Com o espaço que abriu, o zagueiro espanhol Pablo Marí ficou livre para testar para o fundo da rede.

Bruno Henrique foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo. Vitinho entrou em seu lugar.