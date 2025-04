Brasileiro sobe Aconcágua e bate recorde aos 15: 'Respirava e não vinha ar'

Antes de encarar o segundo ano do Ensino Médio, o jovem João Victor decidiu enfrentar um desafio nas alturas junto de seu pai. Aos 15 anos, ele escalou o Aconcágua, a montanha mais alta das Américas, em apenas oito dias e se tornou o mais jovem na história a conseguir o feito.

Escalada em tempo recorde

João subiu até o cume do Aconcágua, a 6.962 m de altitude, em apenas uma semana e um dia. A aventura foi realizada em janeiro deste ano ao lado do pai, Rodrigo Xavier, e contou com meses de preparação fazendo academia e simulador de escada.

A expedição na montanha, localizada na parte argentina da Cordilheira dos Andes, levou a metade do tempo tradicional. Em média, os montanhistas costumam fazer a escalada entre 15 a 20 dias, com taxa de sucesso de apenas 30%. O Aconcágua é o maior pico fora da Ásia.