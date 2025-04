São Paulo busca primeira vitória no Brasileirão com elenco curto como desafio para Zubeldía

O elenco curto do São Paulo, reflexo de um aperto de contas necessário fora de campo, começa a afetar as decisões da comissão técnica. O clube precisa fechar o ano com as contas no azul, como exigência do fundo que amortiza sua dívida financeira (com bancos e empréstimos). O débito total chega próximo de R$ 1 bilhão.

A partida contra o Cruzeiro, assim como foi contra o Alianza, mostra como isso vira um desafio até mesmo para Zubeldía escalar o time. No momento, ele não conta com cinco jogadores considerados titulares: Arboleda, que sentiu dores ainda no primeiro tempo no jogo da Libertadores; Pablo Maia, que operou o tornozelo direito; Lucas, que trata dores no joelho direito; Oscar, com lesão na região posterior da coxa esquerda; e Luiz Gustavo, em tratamento após um quadro de tromboembolismo pulmonar.

Ainda no Campeonato Paulista, o técnico havia encontrado uma formação com três zagueiros, o que melhorou os problemas defensivos do time. Até o jogo contra o Alianza Lima, a equipe não sofria mais de um gol desde a derrota por 2 a 1 contra a Ponte Preta, na primeira fase do Estadual. Desde então, eram seis jogos e apenas dois gols sofridos.

A formatação foi abdicada, com Ferraresi jogando na lateral-direita. O meio foi composto por Marcos Antônio e Alisson, que dividiam responsabilidade por criar com Ferreirinha e o garoto Lucas Ferreira. O time que enfrentará o Cruzeiro deve ser mais parecido com este do que com o que vinha jogando até então.

Cédric deve voltar, enquanto Ferraresi faz dupla com Alan Franco. Outras possibilidades são a manutenção de Ruan, que entrou no lugar de Arboleda na quinta-feira, ou a entrada de Sabino. Na frente, André Silva entra no lugar de Calleri, suspenso.

O Cruzeiro também vive momento tenso. A equipe tem uma vitória, sobre o Mirassol, e uma derrota, para o Inter, no Brasileirão. No meio da semana, o time perdeu para o modesto Mushuc Runa, pela Sul-Americana, em pleno Mineirão.