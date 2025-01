Com pênalti perdido, Botafogo é superado pelo Volta Redonda e amarga segundo revés seguido no Carioca

O Fogão chegou a marcar aos 18 minutos. Matheus Nascimento recebeu de Rafael Lobato e deu um toque de categoria. Entretanto, ele estava impedido. Assim, o gol foi anulado. Aos 22 minutos, Rafael Lobato foi lançado em velocidade e derrubado na meia-lua por Cayo Tenório, que impediu que ele ficasse cara a cara com Jean Drosny. Tenório levou o cartão vermelho.

Carlos Leiria fez mais duas mudanças no Botafogo. Aos 27 minutos, ele colocou Valentín Adamo e Kayke e tirou Matheus Nascimento e Kawan. O Voltaço perdeu grande chance aos 28 minutos. Outra alteração de Rogério Corrêa, Mirandinha, após vacilo da zaga, ficou cara a cara com Raul, que salvou o Fogão.

Aos 32 minutos, Yarlen cruzou para a área e a bola bateu no braço de Lucas Souza, que entrou no lugar de Gabriel Bahia no intervalo, na área. Pênalti. Patrick de Paula, contudo, escorregou e bateu para fora. O volante do Botafogo recebeu algumas vaias na sequência do jogo. O Volta Redonda ainda assustou, aos 43 minutos. Raul espalmou finalização de Mirandinha.

O Botafogo marcou aos 46 minutos. Valentín Adamo ficou com a sobra na área, após jogada confusa, e chutou no canto: 2 a 2. Contudo, o VAR, comandado por Rodrigo Carvalhaes de Miranda, recomendou a revisão do lance. O árbitro Pierry Dias dos Santos, então, deu falta em cima de Robinho. O Volta Redonda, assim, ficou com a vitória.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1X2 VOLTA REDONDA