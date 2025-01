Rubão é cobrado pela Gaviões da Fiel antes da votação de impeachment de Augusto Melo no Corinthians

"Juvenil, se você passa pano para bandido, problema é seu! Aqui é Corinthians! Manda a Gaviões vir falar comigo... Tô esperando!", escreveu Rubens na plataforma X.

A discussão tem como tema principal a votação de impeachment do presidente Augusto Melo no Conselho Deliberativo do Corinthians, agendada para esta segunda-feira, no Parque São Jorge. A principal justificativa para o pedido de afastamento é caso envolvendo a ex-patrocinadora máster do clube, VaideBet. Rubão acusa a atual gestão de agir de má fé no episódio, enquanto a Gaviões da Fiel rebate as alegações, apontando a ausência de provas concretas.

"Rubão, quando você se reuniu com os Gaviões, prometeu apresentar provas. Até agora, nada. Estamos te esperando. A única coisa concreta que apresentou foi o elenco que contratou no primeiro semestre, que quase nos levou ao rebaixamento. Fique tranquilo, queremos mesmo te encontrar e olhar bem no seu olho. Se possível, apareça lá na frente do Pq. São Jorge para os esclarecimentos e mostrar as provas à FIEL TORCIDA", afirmou a organizada.

"Vocês não são burros! Eu estou esperando vocês! Seu presidente, seu vice e o conselho sabem! Se vocês estão defendendo bandido, o problema é de vocês! O Conselho do Corinthians não vai abaixar a cabeça para vocês! Agora é a hora de saber quem está usando o Corinthians e quem está trabalhando por ele! Podem vir, estamos esperando vocês!", respondeu Rubão.

Rubens Gomes foi desligado do Corinthians em meados de maio de 2024. Ele apoiou Augusto Melo durante a campanha presidencial e era tido como um dos principais aliados do presidente. No entanto, entrou em rota de colisão com o mandatário em função do caso VaideBet e, desde então, tornou-se um opositor.

Os conselheiros do clube vão definir nesta segunda-feira, no Parque São Jorge, se concordam ou não com a destituição do mandatário corintiano. A primeira chamada da convocação será às 18 horas (de Brasília), enquanto a segunda será às 19 horas.