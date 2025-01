Manchester City anuncia contratação do zagueiro Abdukodir Khusanov

We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov ? pic.twitter.com/ltXMbzm3TK

? Manchester City (@ManCity) January 20, 2025

Revelado no futebol uzbeque aos 18 anos, Khusanov foi comprado pelo Energetik-BGU Minsk, da Bielorrúsia. Com as boas atuações na equipe, foi titular na seleção do Uzbequistão sub-20 e peça importante para o título asiático da categoria.

Após a conquista, o zagueiro chamou a atenção do Lens, que pagou 450 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões na época) pelo defensor.

Newcastle e Real Madrid também se interessaram pela promessa, porém o Manchester City levou a melhor.

Com problemas no setor defensivo devido as lesões de Aké, Stones e Rúben Dias, o técnico espanhol Pep Guardiola pediu a contratação de zagueiros rápidos. Além de Khusanov, o Manchester City encaminhou a contratação de Vitor Reis, do Palmeiras.