Hernan: Gabigol, Leonardo Jardim e Jorge Jesus fizeram videochamada juntos

O Gabriel está entendendo como é a comissão técnica do Jardim, e o fato de ter trabalhado com Jorge Jesus, de saber como lidar com treinadores com muita personalidade, tem sido importante para ele.

Ontem, depois do jogo na Cazé TV, ele até falou que faz chamada com o Jardim e com o Mister. Hoje, eu mandei mensagem para o pessoal do Jardim e falaram que, de fato, o Jorge Jesus e o Jardim são bastante amigos, trocam muitas figurinhas e trocaram figurinhas também sobre o Gabigol.

André Hernan

Apesar de ser reserva do Cruzeiro hoje, Gabigol dá sinais nos bastidores de união de grupo — inclusive com o centroavante titular do treinador.

Ele quer ser titular? Óbvio que quer, mas ele não vai fazer biquinho, não vai reclamar, vai entender o processo todo para chegar no momento certo e virar titular.

E é legal que já tem um entrosamento com o Kaio Jorge. Por exemplo, ontem, depois do jogo, o Kaio Jorge foi na casa do Gabigol jantar.

André Hernan

Ontem, em seu reencontro com o Flamengo, Gabigol saiu do banco e decidiu a vitória por 2 a 1 do Cruzeiro nos acréscimos. Kaio Jorge havia aberto o placar no Mineirão.