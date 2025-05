Guardiola elege técnico mais difícil que já enfrentou: 'Ele me destruía'

Sob o comando de Klopp, o Liverpool saiu da fila e conquistou o Campeonato Inglês após 30 anos, na temporada 2019/20, além de faturar a Liga dos Campeões em 2018/19. Ele deixou o comando dos Reds ao fim da temporada passada, após oito anos e meio no comando, e atualmente é o diretor global de futebol da Red Bull.

Já Guardiola comanda os Citizens desde fevereiro de 2016 e acumula um título da Liga dos Campeões (2022/23) e seis troféus da Premier League. Ele tem contrato com o time de Manchester até 2027.

A história de confrontos entre Guardiola e Klopp começou na Alemanha. Eles foram adversários entre 2013 e 2015 sob os comandos de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, respectivamente.

Apesar do discurso, Guardiola tem bom retrospecto diante do técnico alemão. Eles se enfrentaram em 30 jogos oficiais, com o espanhol perdendo 11 e vencendo dez, além de nove empates. No futebol inglês, foram 22 duelos, com oito vitórias do Liverpool, seis do Manchester City e oito empates.

Imagem: Matthew Ashton/AMA/Getty Images

Retrospecto Guardiola x Klopp