Abel comanda trabalho tático, e Palmeiras segue preparação para o primeiro clássico

O atleta de 26 anos está em processo de transição física desde o dia 22 de outubro, quando sofreu grave lesão no menisco do joelho esquerdo e precisou passar por procedimento cirúrgico.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras já disputou 1100 clássicos, se somadas todas as partidas contra seus três rivais (Corinthians, São Paulo e Santos) em sua história, com 410 vitórias, 330 empates e 360 derrotas. O Alviverde também é o time que mais venceu clássicos paulistas, e sua maior vítima é o Peixe, do qual venceu 152 jogos em 352 disputados.

Com uma vitória (Portuguesa) e um empate (Noroeste) até o momento, o Verdão se encontra com quatro pontos, na segunda colocação do Grupo D do Campeonato Paulista, atrás do São Bernardo, líder da chave com seis unidades.