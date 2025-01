Suárez vai a São Paulo x Flamengo e troca camisas com Lucas e Arrascaeta

O empate sem gols entre São Paulo e Flamengo, neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pela FC Series, contou com uma presença ilustre. O atacante Luis Suárez compareceu à partida e trocou camisas com Lucas e De Arrascaeta, dois dos principais nomes das equipes brasileiras que realizaram sua pré-temporada nos EUA.

Atacante do Inter Miami, Luis Suárez foi uma espécie de anfitrião aos craques de São Paulo e Flamengo, trocando camisas com Lucas e Arrascaeta antes da partida começar.

Vale lembrar que Luis Suárez foi, durante muito tempo, companheiro de Arrascaeta e também de Nico De La Cruz na seleção uruguaia. Já Lucas Moura se acostumou a enfrentá-lo durante os anos em que atuou no futebol europeu pelo Paris Saint-Germain.