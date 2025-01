Flamengo x Nova Iguaçu: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Carioca

O Flamengo volta a campo neste domingo pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Campeonato Carioca. A equipe Rubro-Negra vai enfrentar o Nova Iguaçu no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. A bola vai rolar a partir das 21 horas, no horário de Brasília.

Onde assistir: o jogo será transmitido pela Band (televisão aberta), Bandplay (streaming), Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube).

Com o elenco principal realizando a pré-temporada na Flórida, o time seguirá contando apenas com alguns atletas do profissional e jovens da base. O técnico Cléber dos Santos não contará com o zagueiro Cleiton, que viajou para os EUA para se integrar ao grupo de Filipe Luis. Com isso, Felipe Vieira deve ganhar oportunidade entre os titulares.