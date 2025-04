Inter faz 1ª jogo no Beira-Rio diante do Cruzeiro, que busca nova vitória no Brasileirão

Internacional e Cruzeiro farão um confronto de gigantes na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, eles se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), visando manter o bom início após pontuarem na estreia.

O Inter fará sua primeira partida como mandante. No primeiro jogo, conseguiu um ponto importante ao empatar por 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã. No meio da semana, repetiu o placar diante do Bahia na estreia da Libertadores.

Campeão gaúcho, o time colorado ainda está invicto na temporada com nove vitórias e cinco empates. Dentro de casa, são cinco triunfos e um empate. No último Brasileirão, foi o quinto melhor mandante com 11 vitórias, cinco empates e só três derrotas.