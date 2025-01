Roma supera Genoa e embala quinto jogo sem perder no Italiano

Nesta sexta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebeu o Genoa no Stadio Olimpico e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Artem Dovbyk, Stephan El Shaarawy e Nicola Leali, enquanto Patrizio Masini diminuiu.

Com o resultado positivo, os mandantes emendaram o quinto jogo sem derrota (três vitórias e dois empates). Assim, alcançaram 27 pontos, na nona posição. Já o Genoa ficou estacionado em 11º, com os mesmos 23 somados.

A Roma retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o AZ, pela sétima rodada da fase de grupos da Liga Europa. A bola rola às 14h45 (de Brasília), no AFAS Stadion. Já o Genoa encara o Monza na próxima segunda-feira. O jogo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, acontece às 16h45, no Estádio Luigi Ferraris.