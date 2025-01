Presidente do Corinthians confia em vitória na votação de impeachment e diz: "Só Deus me tira"

"O conselheiro aqui tem autonomia, abrimos para eles olharem qualquer documento, qualquer contrato. Se tiver qualquer dúvida, peço para eles descerem e olharem os contratos. Não tem divergência com nada, não fazemos nada escondido. Tem muita coisa orquestrada, muitos jogando contra. No começo falavam: 'O cara entrou agora, é mais fácil tirar ele. Em três meses temos que tirar ele'. Depois falavam que tinham que tirar em seis meses, depois até o final do ano... Queria saber qual a necessidade de fazer isso? Não só de me tirar, mas está manchando a história do Corinthians. Me pergunto se eles são corintianos, se querem o bem do Corinthians. Daqui a dois anos tem eleição, se candidatem. Participei de três eleições, uma como vice e duas como candidato. Por que não fazem isso também? Queria entender qual a necessidade de começar o ano com isso", afirmou.

"Eles jogam esse burburinho sempre numa véspera de jogo, depois que ganhou um jogo bom ou agora, em um momento de planejamento, coisa que o Corinthians nunca teve. Está tudo caminhando bem, qual é o embasamento? Está uma coisa muito orquestrada para assumir o poder. Eles sabem que as coisas estão dando certo, que estamos fazendo coisa boas para o Corinthians. Eles não estão manchando o Augusto Melo, estão manchando a história do Corinthians. Se são corintianos mesmo, parem com isso. Se tivesse feito alguma coisa errada, eu era o primeiro a entregar o meu cargo", concluiu.

Os conselheiros do clube vão definir no próximo dia 20 (segunda-feira), no Parque São Jorge, se concordam ou não com a destituição do mandatário corintiano. A primeira chamada da convocação será às 18 horas (de Brasília), enquanto a segunda será às 19 horas.

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube. A votação no Conselho será secreta.

Além disso, se o Conselho der parecer positivo quanto ao impeachment de Augusto, Romeu terá de definir uma data para a Assembleia Geral, que é a última instância do processo de destituição, com a participação dos associados do clube. Não há definição de data para a Assembleia e, conforme apuração da Gazeta Esportiva, a tendência é que o evento seja agendado para daqui a cerca de três meses.

Nesse cenário, Augusto permaneceria afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído.