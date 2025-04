Roma x Verona: Palpite, Onde Assistir, Horário e Escalações - 19/04

Palpite 3 – Gol de Artem Dovbyk a qualquer momento

Com a ausência de Dybala, Artem Dovbyk assume o protagonismo ofensivo da Roma. O atacante tem se destacado nas últimas partidas, sendo uma ameaça constante para as defesas adversárias.

Enfrentando uma defesa frágil como a do Verona, que sofreu 11 gols nos últimos 5 jogos, as chances de Abraham balançar as redes são consideráveis. A odd de 2.50 na Stake oferece um bom valor para essa aposta.

Onde assistir Roma x Verona ao vivo – 19/04/2025

O jogo entre Roma x Verona será transmitido ao vivo pelo canal ESPN (TV fechada) e pelo streaming Disney+, direto do Estádio Olímpico. A bola rola às 15h45, no horário de Brasília.