Pablo Maia celebra retorno aos gramados após mais de oito meses: "Estou muito feliz"

? Bem-vindo de volta, Pablo Maia!#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/e7haBwAbcf

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 16, 2025

Pablo Maia começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, quando o treinador Luis Zubeldía trocou a equipe toda. O volante de 23 anos entrou no lugar de Marcos Antônio e permaneceu em campo até os 30 minutos, quando deu lugar a Santiago Longo.

A última partida de Pablo Maia tinha sido no dia 25 de abril, quando foi titular na vitória do São Paulo sobre o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 2 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Depois de sofrer uma grave lesão durante uma sessão de treino do São Paulo, o jogador precisou passar por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda e acabou ficando de fora do restante da temporada.

Titular absoluto de Zubeldía, Pablo Maia tinha sido convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez em março.