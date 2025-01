Lyon anuncia a contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo

Bienvenido Thiago ?????

Contratado pelo Botafogo em julho de 2024, como a contratação mais cara do futebol brasileiro, Almada disputou 26 jogos com a camisa do time carioca, marcou três gols e deu duas assistências. O argentino ajudou o clube a conquistar os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Através das redes sociais, o Botafogo se despediu do jogador.

"Já campeão do mundo, conquistou o Brasil e a América. Parou o tempo em Buenos Aires e entrou para a história do Mais Tradicional com as taças da Libertadores e do Brasileirão. Cada drible, cada passe e cada gol foram parte de uma jornada que ficará eternamente registrada na memória do Clube. O Botafogo sempre lembrará de você com gratidão e carinho, Thiago Ezequiel Almada. Boa sorte", escreveu o Glorioso.