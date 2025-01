Gabriel Jesus tem suspeita de lesão no ligamento do joelho e preocupa o Arsenal

O técnico Mikel Arteta, do Arsenal, mostrou preocupação quanto à situação de Gabriel Jesus. O brasileiro ainda não passou por exames, mas há suspeita de lesão no ligamento do joelho. O comandante admitiu que a situação do atacante não é boa.

"Não quero confirmar nada até termos o diagnóstico final. Vamos esperar os testes. Ficamos muito preocupados depois do jogo e estamos muito preocupados hoje", afirmou Arteta

No jogo contra o Manchester United, Gabriel Jesus se chocou com Bruno Fernandes e teve que sair de maca. As primeiras informações de Gabriel Jesus apontavam que ele havia possivelmente rompido o ligamento cruzado, mas Arteta não quis entrar em maiores detalhes.