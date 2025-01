Após derrota na estreia, Botafogo bate Portuguesa-RJ e conquista primeiro triunfo no Carioca

Com time alternativo, o Botafogo conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca e se recuperou da derrota para o Maricá, na estreia. Nesta terça-feira, o Fogão venceu a Portuguesa por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos.

Neste começo de competição, o time carioca está utilizando um time jovem e com poucos nomes mais experientes, como Patrick de Paula. O grupo principal se apresentou para a temporada nesta terça-feira.

Contra a Portuguesa, Kauê, jovem de 20 anos e conhecido no profissional, aproveitou a oportunidade e foi um dos destaques do time. O meia fez o gol que abriu o caminho da vitória do Botafogo no Estádio Nilton Santos. Já Kayke, de 18 anos, entrou no segundo tempo e fechou o placar após belo passe de Newton, que teve uma boa atuação.