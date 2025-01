Leila critica clubes que fazem pré-temporada nos EUA: "É para dirigente passear na Disney"

Neste ano, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro e Fortaleza foram para os Estados Unidos. O Santos também iria, mas mudou de ideia com a chegada do técnico Pedro Caixinha e ficou no CT Rei Pelé.

O Palmeiras, por sua vez, ficou em São Paulo, treinando na Academia de Futebol. A equipe começou os treinos no dia 6 de janeiro.

O Verdão estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).

"Minha expectativa é a melhor possível. Seria outro feito histórico conquistar o tetra. Estamos super preparados. Fizemos nossa pré-temporada aqui em São Paulo", finalizou Leila.